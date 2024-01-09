قضت محكمة الاستئناف بمنطقة نجران، على صاحبة بقالة، وعاملا في المحل، لعرض وحيازة منتجات منتهية الصلاحية مضرة بالصحة العامة بقصد المتاجرة. وحكمت المحكمة بتغريم كل واحد من المدعى عليهما بمبلغ 5000 ريال، وذلك بدلاً من السجن، نظراً لأن المادة القانونية التي تنطبق على القضية تجيز ذلك.

كما رفضت المحكمة طلب المدعي العام بإغلاق المحل، واكتفت بالغرامة المالية.

وقررت المحكمة نشر الحكم في جريدتين رسميتين بعد اكتسابه الصفة القطعية.

كانت هذه تفاصيل خبر الحكم على صاحبة بقالة وعاملها في نجران.. والكشف عن التهمة الموجهة إليهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.