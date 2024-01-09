ملتقى "طويق للنحت" يعود لإثراء الحياة واحتضان المواهب من 14 يناير حتى 8 فبراير

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09 يناير 2024, 1:54 مساءً
ينطلق "ملتقى طويق للنحت 2024" في نسخته الخامسة خلال الفترة من 14 يناير حتى 8 فبراير 2024، ويشتمل على صناعة 30 منحوتة من حجر الجرانيت من أرض المملكة، يبدع في نحتها 30 فناناً من 20 دولة حول العالم؛ في مقدمتهم أبرز فناني النحت من المملكة، تتوزع في أرجاء العاصمة؛ لتصوّر مشهداً فنياً وثقافياً، يعزز الإبداع ويثري حياة سكان وزوار العاصمة.
ويشكّل "ملتقى طويق للنحت" أحد مشاريع برنامج "الرياض آرت" أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 19 مارس 2019م؛ بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.
وأوضحت مديرة "ملتقى طويق للنحت" سارة الرويتع أن "طويق للنحت" يُعد حدثاً دولياً مهماً في عالم النحت، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يشارك في الملتقى نخبة من المواهب الوطنية والعالمية لتجسيد العمل الفني الإبداعي من خلال النحت الحيّ.
وأضافت أن الملتقى في نسخته الخامسة يشتمل على عدد من ورش العمل والحوارات الفنية والثقافية التي تسهم في توفير منصة حاضنة لمختلف الأفكار لتوفير نسيج فني إلهامي يدعم المهتمين في الوسط الثقافي.
يُذكر أن الملتقى يستقبل المهتمين والزوار لمشاهدة النحت الحيّ من الساعة 10 صباحًا حتى 12:30 مساءً، ومن الساعة 2 حتى 5 مساءً طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الأحد، كما يمكن معرفة المزيد من المعلومات حول "ملتقى طويق للنحت 2024" و"برنامج الرياض آرت"، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.
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