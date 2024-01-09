"مستشفى الملك فهد" بالباحة يجري أولَ عملية لزراعة قوقعة سمعية لطفل الـ3 سنوات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 2:04 مساءً

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد بالتجمع الصحي بالباحة، من إجراء أول عملية نوعية لزراعة قوقعة سمعية لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات. تفصيلًا: أُجريت الفحوصات الطبية اللازمة وتخطيط السمع للمريض، وتبيّن أنه يعاني من ضعف سمعي حسي عصبي شديد إلى عميق؛ مما أدّى إلى تأخّره في اكتساب اللغة، واستدعى التدخل الجراحي لزراعة القوقعة، وأجريت له عملية الزراعة وتكلّلت بالنجاح. وأوضح تجمعُ الباحة الصحي أن الطفل سيخضع للبرمجة السمعية بعد شهر من إجراء العملية، ثم يتبعه بعد ذلك التأهيلُ السمعي من قبل اختصاصيّي النطق والتخاطب بالمستشفى.

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