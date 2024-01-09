انت الان تتابع الأمن العام يستعرض عددًا من الخدمات المرورية والتقنية المقدمة لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 2:24 مساءً

يشارك الأمن العام ضمن جناح وزارة الداخلية في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 - 29 جمادى الآخرة 1445هـ / 8 - 11 يناير 2024م. يأتي ذلك بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030. ويستعرض الأمن العام لزوار الجناح عددًا من الخدمات الأمنية والمرورية والتقنية التي تسهم في تسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن واستعراض التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في موسمي الحج والعمرة، وتقنيات مركبات القوات الخاصة لأمن الطرق. يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر وجلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية للمرة الثالثة؛ لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، ومبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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