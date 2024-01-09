تراند اليوم : تغريدة تحولت لـ ضربة حظ.. قصة تريند "راعي المعمول" الذي تلقى عرض من "أحلام" وهدايا ومبالغ مالية من شركات عالمية

صحيفة الخليج 365: تصدرت قصة شاب اشتهر بلقب "راعي المعمول"، منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما كتب تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، وبعد انتشارها على نطاق واسع تلقى عروض وهدايا ضخمة من شركات عالمية ومن مشاهير الغناء و السوشيال ميديا.
وترجع بداية القصة، عندما نشر الشاب تغريدة عبر حسابه، كان محتواها قصيدة لزوجته المستقبلية وعبر فيها عن رغبته في الزواج.
وكان أول عرض تلقاه "راعي المعمول" هو مبلغ مالي مقدم من أفران حطب التي أعلنت عن تبرعها بمبلغ 50 ألف ريال سعودي ولكن بشرط أن يتزوج خلال عام 2024.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، حيث طالت التغريدة مشاهير الغناء والسوشيال ميديا، وأعلنت الفنانة الإماراتية "أحلام" استعدادها للغناء في زفافه، كما أعلن الكاتب والملحن عبدالرحمن العثمان تكفله بالزفة من حيث التأليف والألحان.
ومن جانبه، قال مشهور "السناب شات" عبد الرحمن المطيري: "ابشر بالحضور يالعريس، وتغطية زواجك كامل بسنابي".