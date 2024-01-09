تشغيل مركز متخصص بتوعية ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن مع الهيئة العامة للأوقاف، لتمويل دراسة وتشغيل مركز متخصص في توعية ضيوف الرحمن. ووقع الاتفاقية نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومحافظة الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن محمد إسماعيل. ويهدف المركز إلى تركيز الجهود على رفع وعي الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف مناطق العالم بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي لتيسير رحلة ضيوف الرحمن لينعموا بأداء النسك بيسر وطمأنينة، وذلك بتقديم مواد توعوية متنوعة باللغات المتعددة وعبر قنوات إرشادية تصل إلى راغبي الحج والعمرة في كل مكان. أهداف المركز: تركيز الجهود على رفع وعي الحجاج والمعتمرين والزوار.

التوعية بخدمات الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي.

تيسير رحلة ضيوف الرحمن لينعموا بأداء النسك بيسر وطمأنينة.

تقديم مواد توعوية متنوعة باللغات المتعددة وعبر قنوات إرشادية.

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