جودة خدمات الحجاج تمنح مشارق جائزة «لبيتم» للعام الثاني على التوالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، شركة مشارق المتميزة - إحدى شركات مشارق - بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك بمناسبة فوزها بجائزة لبيتم المقدمة من وزارة الحج والعمرة للتميز في جودة أداء الخدمات المقدمة للحجاج لموسم الحج الماضي 1444هـ لفئة شركات ومؤسسات أرباب الطوائف للعام الثاني على التوالي. وهنأ رئيس مجلس إدارة شركة مشارق عدنان مندورة كافة منسوبي مشارق المتميزة بمناسبة حصول الشركة على هذا الإنجاز، الذي يأتي شاهدًا على تميزها في خدمة ضيوف الرحمن ويعزز مكانتها كشركة رائدة بين الجهات العاملة في تقديم الخدمات وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين إسهاما في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030. وأشاد بجهود الشركات التابعة وكوادرها وفرق العمل في تحقيق رؤية الشركة بتقديم خدمات تفوق تطلعات العملاء بما يعكس خبرات الشركة الممتدة لـ 40 عاما.

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