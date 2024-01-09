شكرا لقرائتكم خبر تغريم غير الحاصلين على شهادات امتثال المباني بعد 35 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في 16 فبراير المقبل تطبيق المخالفات والغرامات على أصحاب المباني غير الحاصلة على شهادة امتثال المباني التي تصدرها الوزارة للمباني الممتثلة في جميع مناطق ومدن المملكة بعد 35 يوما.

وبينت أنها تتضمن إزالة التشوهات البصرية المتمثلة خاصة في مخلفات البناء والهناجر والمظلات والاطباق الفضائية وتمديدات الاسلاك والمواسير، إضافة الى عدم تغطية البلكونات المشرفة على الشوارع الرئيسية بالمدن، مشيرة إلى استهداف 11,854 مبنى في مختلف المناطق.

إصدار 3200 شهادة

أوضح وكيل الوزارة للتراخيص والمباني المهندس محمد الملحم لـ»مكة» خلال مشاركته في ورشة عمل «متابعة تطبيق شهادة امتثال المباني»، برعاية أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير، أن الوزارة استحدثت نظام الغرامات والجزاءات بما يتناسب والمرحلة الجديدة التي ستطبق بعد 35 يوما، لافتا إلى أن الوزارة لا ترغب في إيقاع أي مخالفات بل تهدف الى تحفيز أصحاب المباني للالتزام والامتثال بما يحقق اصلاح التشوهات البصرية وإزالة مسببات الخطر ومنها ما يصعب الوصول للمبنى لذوي الاعاقات.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توجها للامتثال قبل موعد سريان تطبيق والجزاءات على المخالفين، مبينا أنه تم إصدار نحو3200 شهادة امتثال في جميع المناطق بعد أن وضع مهلة تصحيحية لـ6 أشهر .

ولفت الملحم إلى أن الشوارع والمحاور المستهدفة في المدن موضحة بخريطة تفاعلية ضمن تطبيق «بلدي»، كما يمكن التقدم للحصول على الشهادة من خلال التطبيق، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من امتثال المباني لا تستهدف الشوارع الفرعية داخل المناطق السكنية.

ورعى أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير، الورشة التي حضرها عدد من المهندسين والمسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.