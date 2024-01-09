شكرا لقرائتكم خبر ثروة 1.4% من البالغين في المملكة تتخطى حاجز المليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتخطى ثروة 1.4% من إجمالي السكان البالغين في المملكة مليون دولار، طبقا لتقرير حديث لبنك «كرديت سويس» لعام 2023م، لتحتل بذلك المركز الـ26 من بين 41 دولة شملها التقرير.

وكان المركز الأول من نصيب سويسرا التي بلغت نسبة من تبلغ ثروتهم مليون دولار أمريكي 15.6% وبفارق ليس بالقليل عن الدولة التي حلت ثانيا وهي هونج كونج بنسبة 9.9%، أما المركز الثالث فكان من نصيب أستراليا بـ 9.4%.

عدد المليونيرات (% من السكان البالغين):

ألمانيا 3.9%

الكويت 3.2%

إسبانيا 3.0%

إسرائيل 3.0%

كوريا الجنوبية 2.9%

إيطاليا 2.7%

الإمارات العربية المتحدة 2.7%

اليابان 2.6%

البرتغال 2.0%

السعودية 1.4%

قطر 1.2%

الصين 0.6%

كازاخستان 0.5%

المكسيك 0.4%

روسيا 0.4%

البرازيل 0.3%

سويسرا 15.6%

هونج كونج 9.9%

أستراليا 9.4%

الولايات المتحدة الأمريكية 9.0%

هولندا 8.6%

النرويج 8.2%

الدنمارك 8.0%

نيوزيلندا 7.0%

سنغافورة 6.7%

كندا 6.7%

السويد 5.9%

بلجيكا 5.9%

فرنسا 5.6%

المملكة المتحدة 4.8%

أيرلندا 4.6%

تايوان 3.9%

رومانيا 0.3%

بولندا 0.3%

جنوب أفريقيا 0.2%

إندونيسيا 0.1%

الأرجنتين 0.1%

تركيا 0.1%

كولومبيا 0.1%

الهند 0.1%

باكستان 0.0%

ملحوظة: أعداد أصحاب الملايين بالدولار الأمريكيالمصدر: بنك كريديت سويس، تقرير بيانات الثروة العالمية للعام 2023م