ثروة 1.4% من البالغين في المملكة تتخطى حاجز المليون دولار

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وكان المركز الأول من نصيب سويسرا التي بلغت نسبة من تبلغ ثروتهم مليون دولار أمريكي 15.6% وبفارق ليس بالقليل عن الدولة التي حلت ثانيا وهي هونج كونج بنسبة 9.9%، أما المركز الثالث فكان من نصيب أستراليا بـ 9.4%.
عدد المليونيرات (% من السكان البالغين):
ألمانيا 3.9%
الكويت 3.2%
إسبانيا 3.0%
إسرائيل 3.0%
كوريا الجنوبية 2.9%
إيطاليا 2.7%
الإمارات العربية المتحدة 2.7%
اليابان 2.6%
البرتغال 2.0%
السعودية 1.4%
قطر 1.2%
الصين 0.6%
كازاخستان 0.5%
المكسيك 0.4%
روسيا 0.4%
البرازيل 0.3%
سويسرا 15.6%
هونج كونج 9.9%
أستراليا 9.4%
الولايات المتحدة الأمريكية 9.0%
هولندا 8.6%
النرويج 8.2%
الدنمارك 8.0%
نيوزيلندا 7.0%
سنغافورة 6.7%
كندا 6.7%
السويد 5.9%
بلجيكا 5.9%
فرنسا 5.6%
المملكة المتحدة 4.8%
أيرلندا 4.6%
تايوان 3.9%
رومانيا 0.3%
بولندا 0.3%
جنوب أفريقيا 0.2%
إندونيسيا 0.1%
الأرجنتين 0.1%
تركيا 0.1%
كولومبيا 0.1%
الهند 0.1%
باكستان 0.0%
ملحوظة: أعداد أصحاب الملايين بالدولار الأمريكيالمصدر: بنك كريديت سويس، تقرير بيانات الثروة العالمية للعام 2023م
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