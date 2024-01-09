تدريب 10 آلاف طفل على الإسعافات الأولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية «طفلي» الطبية بمنطقة تبوك أمس الأول فعاليات تثقيفية وتوعوية، للتعريف بالخدمات التي تقدمها للأطفال وأسرهم، وذلك بمول تبوك بارك. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نايف الشراري، أن الجمعية أطلقت من خلال هذه الفعاليات مبادرة «المسعف الصغير» مستهدفة تدريب 10 آلاف طفل وطفلة من أبناء المنطقة على الإسعافات الأولية البسيطة، مع استعراض الخدمات التي تقدمها للأطفال، ومنها نشر الثقافة والوعي لدى المجتمع عن أمراض الأطفال وعلاجها والوقاية منها، بالإضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل ومساعدة الأطفال الأشد حاجة بتوفير الأجهزة الطيبة وبرنامج الاستشاري الزائر وإجراء العمليات الجراحية للأطفال بالتخصصات النادرة في هذا المجال.

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