شكرا لقرائتكم خبر فعالية الاستوديو المفتوح تحتفي بالإبداعات الفنية لتصاميم الأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الفنون البصرية بالتعاون مع هيئة الأزياء أمس الأول فعالية الاستوديو المفتوح للدورة الأولى من النسخة الثانية لـ «إقامة التقاء الفن والأزياء بتصور جديد» في استوديو H18 بحي جاكس في محافظة الدرعية، التي تستقبل عموم المجتمع من الساعة السابعة مساء وحتى 11 مساء، وذلك مع ختام هذه الدورة من النسخة الثانية للإقامة الفنية.

وتعرض الدورة الافتتاحية من النسخة الثانية على مدى يومين متتاليين الإبداعات المتنوعة لـ 14 مشاركاً، من بينهم 7 سعوديين، وهم: مصممة المنسوجات البندري الجعيد، ومصممات الأزياء بشاير الحاتمي، وطاهرة آل الشيخ، وندى قاري، ونهال العقيل، والفنانتان البصريتان سمية السيد، وميساء شلدان، إضافة إلى 7 مبدعين عالميين، وهم: الفنان البصري محمد المكوتي من المغرب، والفنان البصري إسماعيل أوديتولا من نيجيريا، والفنانة البصرية أندريا ألكالاي من الأرجنتين، والقيمة الفنية أوسيان سيلي من فرنسا، ومصممة الأزياء إيلا ستتميلر من أنغولا، والفنانة البصرية جوانا ستيلا روجلا من ألمانيا، ومصممة الأزياء سهيلة بن عظيم من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعمل كل من المقيمين خلال الإقامة على بحث شخصي، مستلهِمين من التساؤلات الشخصية، والنقاشات الجماعية في إطار موضوعات التحول، والابتكار، والاستدامة باعتبارها مساحة للتفكير قاموا من خلالها بنسج اهتماماتهم، وعواطفهم، ورؤاهم، وتدعو أعمالهم التي اكتملت أو التي لا زالت قيد التنفيذ إلى استكشاف موضوعات مرتبطة بالأبعاد الحميمة، والتغيير الاجتماعي، والبيئي، والمعرفة القديمة والمعاصرة، والظواهر الثقافية، والهياكل الاقتصادية؛ لتتشابك وسط هذا المشهد مختلف الموضوعات والقصص مع بعضها البعض في رحلة متعددة الرؤى تبحث عن الإمكانات نحو تشكيل المستقبل.

التقاء الفن والأزياء:

يأتي بتصور جديد.

يعد برنامج إقامة فنية متعدد الدورات.

صمم لتعزيز التعاون بين المحترفين المبدعين.

يشمل مجالات: