فعالية الاستوديو المفتوح تحتفي بالإبداعات الفنية لتصاميم الأزياء

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وتعرض الدورة الافتتاحية من النسخة الثانية على مدى يومين متتاليين الإبداعات المتنوعة لـ 14 مشاركاً، من بينهم 7 سعوديين، وهم: مصممة المنسوجات البندري الجعيد، ومصممات الأزياء بشاير الحاتمي، وطاهرة آل الشيخ، وندى قاري، ونهال العقيل، والفنانتان البصريتان سمية السيد، وميساء شلدان، إضافة إلى 7 مبدعين عالميين، وهم: الفنان البصري محمد المكوتي من المغرب، والفنان البصري إسماعيل أوديتولا من نيجيريا، والفنانة البصرية أندريا ألكالاي من الأرجنتين، والقيمة الفنية أوسيان سيلي من فرنسا، ومصممة الأزياء إيلا ستتميلر من أنغولا، والفنانة البصرية جوانا ستيلا روجلا من ألمانيا، ومصممة الأزياء سهيلة بن عظيم من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعمل كل من المقيمين خلال الإقامة على بحث شخصي، مستلهِمين من التساؤلات الشخصية، والنقاشات الجماعية في إطار موضوعات التحول، والابتكار، والاستدامة باعتبارها مساحة للتفكير قاموا من خلالها بنسج اهتماماتهم، وعواطفهم، ورؤاهم، وتدعو أعمالهم التي اكتملت أو التي لا زالت قيد التنفيذ إلى استكشاف موضوعات مرتبطة بالأبعاد الحميمة، والتغيير الاجتماعي، والبيئي، والمعرفة القديمة والمعاصرة، والظواهر الثقافية، والهياكل الاقتصادية؛ لتتشابك وسط هذا المشهد مختلف الموضوعات والقصص مع بعضها البعض في رحلة متعددة الرؤى تبحث عن الإمكانات نحو تشكيل المستقبل.
التقاء الفن والأزياء:
- يأتي بتصور جديد.
- يعد برنامج إقامة فنية متعدد الدورات.
- صمم لتعزيز التعاون بين المحترفين المبدعين.
- الفنون البصرية.
- تصميم الأزياء.
- التقييم الفني.
- يحتضنه حي جاكس في الرياض بمحافظة الدرعية.
- يوفر منصة إبداعية للمبدعين الناشئين متوسطي الخبرة.
- فرصة للتجريب والاستكشاف متعدد التخصصات.
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