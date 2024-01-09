تمديد افتتاح منطقة وندر جاردن حتى 28 يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، تمديد افتتاح منطقة «وندر جاردن»، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، حتى 28 يناير الحالي.

وشهدت المنطقة منذ افتتحها في نوفمبر الماضي إقبالا كبيرا من الزوار لما تضمه من فعاليات وتجارب ممتعة ومغامرات استثنائية عدة، حيث شكلت وجهة ترفيهية فريدة بمناطقها الرئيسية الثلاث، إضافة إلى احتوائها على أكثر من 70 لعبة حماسية ومختلفة، وصالتين لألعاب الآركيد، و15 متجرا و26 مطعما، وما يزيد على 60 عرضا مسرحيا ومتجولا.

وتشمل المناطق الثلاث الرئيسة منطقة «ذا ماجيك أوف ووتر» التي تحتوي على بحيرة الفلامينجو، ومنطقة «بلوم» التي تجمع مجسمات فنية مستوحاة من الزهور والألوان، ومنطقة «حديقة الفرشات» التي تقدم تجربة بيت الفراشات، وهي الأولى من نوعها في موسم الرياض.

كما تعد منطقة وندر جاردن أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة، حيث تتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، وبوابتها الخيالية العملاقة، إلى جانب الأعمال الفنية المضيئة التي تنتشر في أنحاء المنطقة، والرسومات الفنية المتنوعة على أرضياتها.