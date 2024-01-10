شكرا لقرائتكم خبر عن جولة افتراضية في المسجد الحرام يتيحها تطبيق تعليم الحج والعمرة متعدد اللغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر جناحها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، في نسخته الثالثة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تطبيق تعليم الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات، يهدف إلى مساعدة الحجاج والمعتمرين على تفادي الأخطاء في المناسك.

ويتيح تطبيق تعليم الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات لمستخدمه أخذ جولة افتراضية تُحاكي الواقع في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة «منى وعرفة ومزدلفة»؛ حيث يمكن أن يعيش المستخدم تجربة الحج والعمرة، كما يسهم في توفير بيئة افتراضية تحاكي الواقع الجغرافي والترتيب الزمني لمناسك الحج والعمرة، وتذليل العقبات التي قد تعترض الحاج والمعتمر.

وحظي الجناح بزيارة رئيس الهيئة العامه للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للحج والعمرة في الخطوط السعودية عامر الخشيل، وعدد من كبار المسؤولين؛ حيث أثنوا على الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار، وتسخير التقنية الحديثة في خدماتها مواكبةً لرؤية 2030.

وتميز جناح الوزارة بالمعرض بتنوع الخدمات المقدمة لزواره، حيث تم تزويده بمجموعة كبيرة من الخدمات والأنظمة الإلكترونية التي تقدم لخدمة ضيوف الرحمن، والتطبيقات ثلاثية الأبعاد؛ لإطلاع الزائرين على الجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.