الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة الحشود في الحج

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة تحقيق رقم تاريخي للمعتمرين بالوصول الى 13.5 مليون معتمر هذا العام، وأضاف أن إطلاق تطبيق نسك وهي منصة متكاملة، لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، وهي فرصة لرواد الأعمال للإبداع في تقديم الخدمات المميزة، مشيرا إلى أن نسك يخدم جميع الحجج من أنحاء العالم ويخدم المبادرين من الداخل والخارج.

في الوقت الذي صرح نائب وزير الحج الدكتور عبد الفتاح المشاط بأن المملكة وضعت كل إمكاناتها لتوفير خدمة مميزة لضيوف الرحمن، وتسعى لتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى 30 مليون معتمر.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية بعنوان (رؤية مستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة)، التي ناقشت أهم المشاريع التطويرية والتنموية والرؤى المستقبلية لتطوير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة‬ 2024 في جدة سوبردوم.

إدارة الحشود

أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط أن المملكة وضعت كل إمكاناتها لتوفير خدمة مميزة لضيوف الرحمن، ونسعى لتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى 30 مليون معتمر، وقد يصل عدد المعتمرين إلى مليون معتمر في شهر واحد خلال رجب وشعبان.

الذكاء الاصطناعي والحج:

وكشف مدير مركز المعلومات الوطني المهندس عصام الوقيت أنه تم توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة السير لخدمة الحجاج، وهناك تعاون مع الأمن العام، بحيث نقوم بتحليل أكثر من 500 كاميرا في 20 موقع بمكة المكرمة لتتبع حركة السير وتنظيم المرور، بحيث يتم دعم اتخاذ القرار بمختلف الجهات، موضحا أن هناك تجربة فريدة مع وزارة الداخلية على (منظومة بصير)، والتي تختص بالحج وتعتمد على قياس أعداد الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة لاتخاذ القرار وتفويج وإدارة الحشود بالشكل المناسب، بالإضافة لخدمات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي من ضمنها التعرف على المفقودين والسلوكيات المخالفة كعكس المسار أثناء تسيير الحشود، تعطي تنبيها للمراقبين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد المجماج أن الشركة عملت على تطوير جبل الرحمة، وتعمل على تتبع المسار ما بين عرفات ومنى، وجرى الاتفاق على 25 موقعا أثريا تاريخيا، وهناك مخطط شامل لتطوير المشاعر المقدسة وتطوير خيام الحجاج.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد أنه تم إطلاق حي حراء الثقافي وجار العمل على إطلاق جبل الثور مع كدانة لمشروع جبل حراء، وتم إكمال عدة طرق لخدمة 14 مليون راكب وراكبة في مكة المكرمة.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي إلى أن المدينة المنورة زارها العام الماضي أكثر من 13 مليون زائر، وتعمل مع الشركاء لتطوير الأصول التاريخية فيها.

وأكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أنه منذ إطلاق رؤية المملكة تم اعتماد واستثمار أكثر من 200 مليار في منظومة المياه وصندوق التنمية السعودي، ساهم في تمويل أكثر من 6 مليار ريال لجميع قارات العالم.

من جهته أشار مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني أن من أحد الأشياء التي تراعي في الخطة الإستراتيجية على مستوى المملكة كيف يتم رفع الموثوقية، بحيث يكون العميل لا يرى انقطاعات في الكهرباء وتم مراعاة ذلك في المشاعر المقدسة، حيث بتكلفة 3 مليارات تم أتمتت جميع المحطات الفرعية في المشاعر المقدسة 100 %.

عدم الاحتكار

أشار وكيل الحج والعمرة لشؤون الحج عايض الغوينم إلى الحرص على التنافسية وعدم احتكار المواقع في المشاعر المقدسة، بحيث تكون المواقع متاحة لجميع الحجاج، ولا تكون مرتبطة بشركة تقديم خدمة ولا بدولة، بينما أكد الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد السماري أن ‏مشروع موسوعة الحج مهم ونقطف ثمار الاهتمام به الآن.