السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الجمهورية الهيلينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية الهيلينية السيد جيورجوس جيرابيتريسيس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافةً إلى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والمساعي بشأنها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.