تراند اليوم : شاهد.. أحدث أعمال تركيب "الفلل العائمة" بمشروع البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة "العربية السعودية"، لقطات جديدة لمشروع البحر الأحمر تبين تقدم مستوى الإنجاز في تركيب "الفلل العائمة".

وأظهر الفيديو، إتمام تركيب جزء كبير من الڤلل العائمة استعدادًا لاستقبال الزوار قريبًا، بينما انتشرت المساحات الخضراء على مسافات واسعة.

وتعد الفلل الفندقية العائمة وجهة مثالية وآمنة للاستماع بالطبيعة والشعاب المرجانية وسط البحار، مستوحاة من البيئة الطبيعية والمصنوعة من الفولاذ المصقول المقاوم للصدأ.

جدير بالذكر أن مشروع البحر الأحمر هو مشروع سياحي تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 34 ألف كيلو متر مربع ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية.