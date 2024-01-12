مواطن يتزوج من امرأة أجنبية خارج المملكة.. وبعد مرور سنوات وإنجاب طفلين كانت الصدمة

روى المحامي أحمد الجهيمي، قصة مواطن سعودي اكتشف أن زوجته الأجنبية متزوجة من اثنين آخرين، وذلك بعد مرور عدة سنوات على زواجهما وإنجاب طفلين.

وقال المحامي إن الرجل جاء إلى مكتبه وطلب منه الحل لمشكلته.

وأوضح أن الرجل كان يتردد منذ سنوات على بلد أجنبية، وتعرف على امرأة أعجبته وتقدم لخطبتها من خالها، الذي وافق على الزواج.

وأضاف أن الرجل كان يسافر من السعودية إلى البلد الأجنبية كل فترة لزيارة زوجته، ورزق منها بطفلين.

ولكن في يوم من الأيام، قابل الرجل أحد جيران زوجته، التي أخبرته أن زوجته متزوجة من خالها بالفعل، وأنها متزوجة أيضًا من رجل سعودي آخر.

وصدم الرجل كثيرًا عندما علم بالحقيقة، وواجه زوجته التي اعترفت له بما حدث.

وأضاف الرجل أن زوجته حصلت منه على أموال كثيرة، وأنه لا يعرف إذا كان الأطفال من صلبه أم لا.

وأوضح أن زوجته وزوجها الآخر قاما بتصويره بشكل فاضح، وبدأوا في ابتزازه للحصول على أموال أكثر، كما قاموا بأخذ بعض الممتلكات التي اشتروها من أمواله.

وقال المحامي إن الرجل لا يعرف ماذا يفعل، خاصة وأن حياته انقلبت رأسًا على عقب.

وأضاف أن الرجل قال إنه لا يهمه الأموال التي سرقت منه ولا الأطفال، ولكن يريد الستر فقط.