شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن حصول الموسيقار هاني فرحات على الجنسية السعودية، وذلك بعد مجهودات الفنية التى بذلها ضمن فعاليات موسم الرياض منذ موسمه الأول.

وقال تركي آل الشيخ فى كلمة مسجلة تم عرضها خلال حفل نجمات العرب على مسرح محمد عبده أرينا : أشكر الموسيقار السعودي الدكتور هاني فرحات فى اشارة منه إلى حصوله على الجنسية السعودية، وهو ما أكده عمرو أديب على صفحته بموقع التدوينات القصيرة أكس: أبارك للموسيقار الموهوب هاني فرحات بمنحة الجنسية السعودي لما قدمه من فن عظيم.

نبذة عن هاني فرحات

ويعتبر الموسيقار هاني فرحات أحد أهم الموسيقيين فى مصر والوطن العربي حيث قدم العديد من الحفلات الضخمة والتى جمعت معظم النجوم المصرييين والعرب.

ولد هاني فرحات يوم 13 أغسطس 1971 ودرس فى معهد الكونسرفتوار، وقام بتوزيع عدد كبير من الأغنيات لكبار النجوم، على رأسهم الهضبة عمرو دياب بأغنية قالي الوداع، وألبوم علم قلبي، ووزع لكل من المطربة الكبيرة أنغام، ومن أشهر أغانيه معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، و “طول ما أنت بعيد”، وآخرهم “عن فرح غايب”.

كما وزع لإليسا و سميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبدالله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما.

أحدث أعمال هاني فرحات

وآخر أعمال هاني فرحات هي أغنية “قول حاضر” لأنغام، وأغنية “حلاوة الدنيا” لشيرين عبدالوهاب.