شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني يوضح الرأي القانوني في دخل المشاهير الشهري .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المستشار القانوني محمد الغامدي الرأى القانوني في الدخل الشهري للمشاهير من منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الغامدي بأن تنظيم هيئة الإعلام المرئي والمسموع أشادت بحرية التعبير ضمن ضوابط ومنها المصداقية والحفاظ على الذوق العام وتجنب الحديث في أخبار كاذبة. وأضاف الغامدي أن نشر المشاهير لأخبار كاذبة عبر منصات السوشيال ميديا يعرضهم إلى المسألة القانونية.