شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتابع العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات التي تعرضت لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت وزارة الخارجية في بيان أن المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.

وتؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع.

وتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.