أمطارٌ ورياحٌ نشطة على محافظة الليث وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعُ الأمواج وصواعقُ رعديّة

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، هطول أمطارٍ على محافظة الليث، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

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