"الصفدي": العدوان الإسرائيلي على غزة سبب التوتر المتصاعد بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - عدَّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي؛ العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، واستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب ضدّ الشعب الفلسطيني، وانتهاك القانون الدولي من دون رادعٍ وتحدّيها لإرادة المجتمع الدولي وخرقها كل المعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية، سبب التوتر المتصاعد الذي تشهده المنطقة.

وقال الصفدي؛ في تصريحات صحفية اليوم: "الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي بشكل عام، ويؤكّد ترابط استقرار المنطقة وأمنها، الذي يشكل العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وغطرسة إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين التهديد الأكبر له".

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