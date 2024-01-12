"الداخلية" تختتم "البرنامج التثقيفي 5" لأبناء الشهداء في جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 يناير 2024, 2:26 مساءً

اختتمت وزارة الداخلية، البرنامج التثقيفي الـ"5" لأبناء شهداء الواجب في منطقة جازان، الذي تضمن عددًا من الأنشطة الترفيهية وجولات تثقيفية وتعريفية. وشمل البرنامج زيارة قاعدة حرس الحدود في البحر الأحمر، ومركز تدريب حرس الحدود بمنطقة جازان، وأنشطة ترفيهية وألعابًا حركية، واستعراض السفن والزوارق والحوامات متعددة المهام والأحجام، وجهود رجال الدفاع المدني في مجالات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتقديم خدمات السجل المدني للمشاركين، ومحاضرات توعوية حول مخاطر داء السكري، وأهمية الإسعافات الأولية. ويأتي البرنامج في إطار ما توليه القيادة الحكيمة لخدمة ورعاية أبناء وبنات شهداء الواجب؛ إيمانًا منهم بالدور العظيم الذي قدمه الشهداء لهذا الوطن المعطاء لينعم الوطن والمواطنون بالأمن والأمان.

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