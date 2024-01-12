تراند اليوم : أحدهما يسبب الإجهاض.. بالفيديو .. استشارية تكشف عن نوعين من الزيوت تزيد كثافة وطول الشعر

صحيفة الخليج 365: كشفت استشارية الجلد والليزر والتجميل دكتور سلمى البرقاوي عن أكثر الزيوت فعالية في تطويل وتكثيف الشعر.

وقالت البرقاوي خلال لقائها في برنامج سيدتي: هناك زيوت تم دراستها ومقارنتها مع المنتجات الثانية وجدوا أنها تزيد الشعر وتطيله مثل زيت الحشيش وإكليل الجبل ولكن تظل هذه الأشياء تحتاج لدراسات أكبر لأن العينة التي يأخذون عليها الدراسة ويقيوسها بأرقام دقيقة عشان تثبت فعاليتها مازالت قليلة وتحتاج لدراسات أكثر وهذا لا يعني أنها ليست فعالة.

وتابعت: أكثر شيء دُرس وأكثر شي عليه فعالية هو بخاخ المانوكسدل الذي وجدت الأبحاث أنه يتفوق على زيت إكليل الجبل، مشيرة إلى أن الأخير مضر على السيدات الحوامل ويسبب الإجهاض.