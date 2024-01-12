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تراند اليوم : شاهد .. ردة فعل الأمير الوليد بن طلال تجاه مشجع اتحادي رفض جائزة الأمير مقابل تشجيع الهلال

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول مشجع اتحادي، يصادف الأمير الوليد بن طلال في سيارة برفقة رئيس نادي الهلال فهد بن نافل في العلا.

ودار حوار بين المشجع الذي يقود سيارته، والأمير الوليد، حيث سأله الأخير عن النادي الذي يشجعه ليجيب أنه يشجع الاتحاد أبا عن جد.

وسأله الأمير: "مبسوط في الاتحاد؟" ليرد المشجع: "إلى حد ما، في الوضع الحالي"، وتابع الأمير: "أعطيك جائزة وتشجع الهلال؟".

ورد المشجع على الأمير بالرفض قائلا: "أنا ما أخون وافي"، ورد عليه الأمير: "خيانة هي؟" ليرد المشجع: إيه تعتبر خيانة يا سيدي.

وأعرب الأمير عن إعجابه بولاء المشجع لفريقه قائلا: رجل.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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