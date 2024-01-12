تراند اليوم : شاهد: مشهور سناب " أبو ريان" يورط صديقه "بو فاضل"مع زوجته بعدما أبلغها زواجه سرا من فتاة عشرينية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول مشهور سناب شات أبو ريان يقوم بعمل مقلب في صديقه أبو فاضل حيث ادعى عليه أنه تزوج بامرأة ثانية على زوجته.

تزوج من شابة

وقال أبو ريان أن أبو فاضل تزوج من فتاة شابة اسمها زهراء، ونشر الخبر بين أصدقائه حتى وصل الخبر لزوجة أبو فاضل.

وظهر أبو فاضل وهو يتحدث مع زوجته في الهاتف ويخبرها بأن صديقه يمزح معه وما يقوله هو مجرد ادعاء وأنه لم يتزوج عليها.

يحب الخراب

وقال أبو فاضل لزوجته: هذا الشخص يحب يخرب، " شغلته كذا" سوس قهوة يخرب الرجال على زوجته، ليرد أبو ريان: أنا ما أخرب أنا ما أحب إلا الوضوح، ورد أبو فاضل: أنت السوسة الحمراء بعينها كم واحد خربته أنت؟!.

طلب التوضيح من صديقه

وطلب أبو فاضل من أبو ريان أن يوضح الأمر لزوجته قائلا: تعال كلمها فكني منها، تقول لي لا أشوف وجهك يجي البيت شسوي لها أنا، ليرد أبو ريان ضاحكا: خلاص رح للثانية .

زهراء وعمرها 27 !

ورد أبو فاضل: أي ثانية الله يثني راسك الشيطان ما عندي ثانية، وتابع أبو ريان وهو يرفع صوته: زهراء وعمرها 27 سنة، ليرد أبو فاضل بغضب: أي زهرا الله لا يزهر أيامك مين زهرا أنا ما عندي زهور.