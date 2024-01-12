تراند اليوم : بالفيديو.. استشارية تكشف عن نوع من زيوت البشرة يسبب البلوغ المبكر للفتيات والتثدي للأولاد

صحيفة الخليج 365: قالت استشارية الجلد والليزر والتجميل، سلمى البرقاوي، إنه لا ينصح باستخدام الزيت للبشرة الدهنية لأنه يزيد الحبوب وتهيج الجلد.

وأضافت خلال ظهورها ببرنامج "سيدتي"، أن البشرة الجافة التي تعاني من الاكزيما قد تكون الزيوت مفيدة لها.

وأوضحت أن الزيوت كلها ليست نفس الشيء، فهناك العصر البارد للزيوت وهناك العصر الكيميائي مع وجود حرارة وإضافات تسبب تهيج الجلد.

وتابعت أن الدراسات كشفت أن زيت الزيتون ساهم في ترطيب البشرة للبعض وتهيج البشرة للبعض الأخر ، محذرة من زيت جنين القمح الذي يسبب للبعض تصبغات بيضاء في البشرة.

وأشارت إلى أن زيت اللوز يؤثر على الهرمونات ويزيد نسبة هرمون الأستروجين، حيث يسبب البلوغ المبكر للفتيات، والتثدي للأولاد، حال استخدامه بكميات كبيرة ولفترات طويلة.