شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للشعر الأبيض.. هذه الطريقة البسيطة ستعيد شبابك وتخلصك من الشيب إلى الأبد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أفضل صبغة طبيعية للشيب بدون أمونيا، إذا كنتي تعاني من مشكلة ظهور علامات الشيب وتريدي التخلص من الشعر الأبيض إلى الأبد، فإليك أفضل صبغة طبيعية للشيب بدون أمونيا، وهذا ما تبحث عنه السيدات وهي الصبغات الطبيعية الخالية من الأمونيا؛ لأن استخدام هذه المادة الموجودة في بعض الصبغات تؤدي إلى تلف وتساقط وضعف الشعر مع مرور الوقت، لذا كانت الوصفات الطبيعية هى الأفضل دائماً فى الاستخدام، تعطى لون جذاب وأفضل من الصبغات الكميائية وتعطى فوائد وتغذي الشعر وتجعله قوى ولامع.



أفضل صبغة طبيعية للتخلص من للشيب بدون أمونيا

هناك العديد من درجات الشعر التي بإمكانها تغطية لون الشعر الأبيض، ويُمكنك الحصول على الألوان المختلفة من الصبغات الخالية من الأمونيا وإحضارها من الصيدلية، أو استخدام الصبغات الطبيعية، وإليك أفضل الدرجات التي تتناسب مع كبار السن خاصةً” كل درجات اللون البني، وأهمهم وأميزهم اللون البني البندقي، اللون الكستنائي”.

صبغة طبيعية لعلاج الشيب

هناك العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تعلمناها للتخلص من الشعر الأبيض والحصول على لون شعر مميز وجميل ومناسب مع لون البشرة مثل:



خلطة الحنة والقهوة لصبغ الشعر

يتم تحضيرها عن طريق إضافة كمية مناسبة من الحنة إلى نصف كوب من القهوة، ونمزجهم ببعض جيدًا باستخدام الماء الدافئ.

ومن ثم قومي بوضعه على شعرك لمدة ساعة على الأقل، اغسلي شعرك بالماء الفاتر، وفي نفس اللحظة ستذهلي من جمال اللون البني البندقي عليكِ، بالإضافة إلى تغذية الشعر وإعطاءه البريق واللمعان، يتم تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعياً لتثبيت اللون والتخلص من الشيب إلى الأبد.



وصفة الكركم للتخلص من الشيب

أحضري مسحوق الكركم والكركدية وزيت الزيتون، وابدئي بوضع الكركم على الكركدية المغلي مسبقًا وقومي بإضافة ملعقة من زيت الزيتون لكي تتجنبي جفاف شعرك.

ضعي الخليط السابق على شعرك مدة لا تقل عن نصف ساعة، مع مراعاة تغطيته بكيس بلاستيكي.

ومن ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.



في حالة عدم الحصول على اللون المرغوب فيه فيمكنكِ تكرار عملية صبغ الشعر الأبيض بدون أمونيا إلى أن تصلي إلى الدرجة المطلوبة..