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تراند اليوم : شاهد: استشاري يكشف عن الأطعمة التي تسبب السرطان

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صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور عبدالعزيز العثمان أستاذ واستشاري التربية السريرية، عن الأطعمة التي ثبتت علميا أنها تسبب السرطان.

اللحوم الحمراء

وقال العثمان، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"، إن أكثر الأطعمة التي تسبب السرطان هي اللحوم الحمراء المصنعة مثل النقانق والبسطرمة والمرتديلا واللانشون.

وأوضح أن هذه اللحوم تستخدم فيها مادة نترات الصوديوم لحفظها وإطالة عمرها والحفاظ على لونها الأحمر ونصح باستبدالها باللحوم الطازجة.

الشيبسي

وبين أن تناول هذه المواد الغذائية يسبب السرطان بنسبة 18 %, إضافة للمواد النشوية والكربوهيدراتية التي تستخدم مادة الاكريلاميد مثل رقائق البطاطس والشيبسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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