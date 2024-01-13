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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية هند القحطاني تنافس سما لمصري وتظهر “شبه عارية” بفيديو جديد بعد عمليات التجميل الكثيرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - السعودية هند القحطاني كما لم ترونها من قبل..هذا ما فعلته بها عمليات التجميل الكثيرة (فيديو)
الثلاثاء 14 يونيو 2022 الساعة 10:02
نشرت المشهورة السعودية هند القحطاني مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي .
ويظهر الفيديو هند القحطاني بحالة مؤسفة اذ بدت الجروح أسفل أنفها، كما ان هناك مشكلة في حاجبيها والشعر الذي زرعته سابقا في جبينها .
وعلق هند على الفيديو : “حواجبي والشعر الي زرعته في الجبهة كله طااااح” .
ونال الفيديو رواجا كبيرا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي .