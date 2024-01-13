اخبار السعوديه

السعودية هند القحطاني تنافس سما لمصري وتظهر “شبه عارية” بفيديو جديد بعد عمليات التجميل الكثيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تنافس سما لمصري وتظهر “شبه عارية” بفيديو جديد بعد عمليات التجميل الكثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية هند القحطاني كما لم ترونها من قبل..هذا ما فعلته بها عمليات التجميل الكثيرة (فيديو)

الثلاثاء 14 يونيو 2022 الساعة 10:02

نشرت المشهورة ​​السعودية هند القحطاني​ مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي .

 

ويظهر الفيديو هند القحطاني بحالة مؤسفة اذ بدت الجروح أسفل أنفها، كما ان هناك مشكلة في حاجبيها والشعر الذي زرعته سابقا في جبينها .

 

وعلق هند على الفيديو : “حواجبي والشعر الي زرعته في الجبهة كله طااااح” .

 


 
ونال الفيديو رواجا كبيرا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا