السعودية هند القحطاني تنافس سما لمصري وتظهر “شبه عارية” بفيديو جديد بعد عمليات التجميل الكثيرة

ويظهر الفيديو هند القحطاني بحالة مؤسفة اذ بدت الجروح أسفل أنفها، كما ان هناك مشكلة في حاجبيها والشعر الذي زرعته سابقا في جبينها .

عدن - ياسمين التهامي - السعودية هند القحطاني كما لم ترونها من قبل..هذا ما فعلته بها عمليات التجميل الكثيرة (فيديو)

محمد يوسف

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