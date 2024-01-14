تراند اليوم : مصر.. الكشف عن معلومات جديدة حول الفتاة المنتحرة من فندق شهير في القاهرة

صحيفة الخليج 365: كشفت التحقيقات الأولية، عن تفاصيل جديدة في واقعة انتحار فتاة من أعلى فندق شهير في منطقة الزمالك بمصر.

فتاة مصرية

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة مصرية، وحاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق، وتبلغ من العمر 31 سنة.

حمام سباحة

وأفادت أن الفتاة سقطت من الطابق الـ 23، بعد خروجها من غرفتها وتوجهها إلى المطعم، في الطابق الأخير، وصعدت أعلى كرسي، وقفزت من السور الزجاجي بجوار حمام سباحة، فسقطت أعلى مطعم باب النيل، وفق "العربية نت".

مصابة بالشيزوفرينيا

ولفتت إلى أن القتيلة سبق لها الزواج ثم انفصلت عن زوجها، وقدمت أسرتها لجهات التحقيق ما يفيد بأنها كانت تتعالج في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية ومصابة بالشيزوفرينيا.