ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك سلمان بتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (25) متنًا من الإبل، في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك.

وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ٍ لكل رأس. ‏

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.