شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يثير إزعاج جاره ويركن سيارته بطريقة غريبة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو ، لمواطن وهو يوثق تصرف جاره الغير مسؤول بعدما قام الأخير بركن سيارته أمام سيارة الآخر وكادت أن تصطدمها .

وقال الشخص في مقطع الفيديو : ” من قوة التفكيك يعني لحمت فيه إلى شعرة ، ومن قلة الأدب أوقف سيارته أمام باب البيت ، حط ورقة أو استأذن شوف عندنا أكثر من سيارة ، حسبي الله على الناس اللي ما عندها ذوق ” .

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو ، مستنكرين تصرف الجار الغير مسؤول الذي ركن سيارته وتركها دون أن يضع في اعتباره حقوق الأشخاص الآخرين .