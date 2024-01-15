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مواطن يثير إزعاج جاره ويركن سيارته بطريقة غريبة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو ، لمواطن وهو يوثق تصرف جاره الغير مسؤول بعدما قام الأخير بركن سيارته أمام سيارة الآخر وكادت أن تصطدمها .

وقال الشخص في مقطع الفيديو : ” من قوة التفكيك يعني لحمت فيه إلى شعرة ، ومن قلة الأدب أوقف سيارته أمام باب البيت ، حط ورقة أو استأذن شوف عندنا أكثر من سيارة ، حسبي الله على الناس اللي ما عندها ذوق ” .

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو ، مستنكرين تصرف الجار الغير مسؤول الذي ركن سيارته وتركها دون أن يضع في اعتباره حقوق الأشخاص الآخرين .

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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