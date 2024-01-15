تراند اليوم : شاهد: شخصان يقومان بحركات غريبة لإخافة ناقة وإيهامها باختطاف صغيرها والكشف عن السبب

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام شخصان بحركات غريبة لإخافة ناقة وإيهامها باختطاف صغيرها .

وأظهر الفيديو شخصين وهما يتنكران بالملابس حتى لا تعرفهما الناقة ، وظلا يتحركان حولها وحول صغيرها بطريقة غريبة وإخافتها من أجل تحفيزها على حمايته .

وأبان الفيديو وقوف الناقة في مكانها وعدم محاولتها التقرب من صغيرها .

وأوضح ناشر الفيديو سبب تنكرهما وقيامهما بهذه الحركات الغريبة ، بأن بعض النياق عندما تلد تنكر صغيرها ولا تهتم فيه ، وبهذي الطريقة ترجع تحبه وتدافع عنه .