تراند اليوم : شاهد: شخصان يقومان بحركات غريبة لإخافة ناقة وإيهامها باختطاف صغيرها والكشف عن السبب

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام شخصان بحركات غريبة لإخافة ناقة وإيهامها باختطاف صغيرها .
وأظهر الفيديو شخصين وهما يتنكران بالملابس حتى لا تعرفهما الناقة ، وظلا يتحركان حولها وحول صغيرها بطريقة غريبة وإخافتها من أجل تحفيزها على حمايته .
وأبان الفيديو وقوف الناقة في مكانها وعدم محاولتها التقرب من صغيرها .
وأوضح ناشر الفيديو سبب تنكرهما وقيامهما بهذه الحركات الغريبة ، بأن بعض النياق عندما تلد تنكر صغيرها ولا تهتم فيه ، وبهذي الطريقة ترجع تحبه وتدافع عنه .