تراند اليوم : "جريمة لا تقدم عليها الدواب".. شاهد: مدعي عام مصري يكشف تفاصيل ذبح فتاة قبل زفافها على يد شقيقها أمام مسجد الحسين

صحيفة الخليج 365: كشفت مرافعة النيابة العامة، مساء أمس الأحد، تفاصيل واقعة ذبح فتاة على يد شقيقها أمام مسجد الحسين في محافظة بورسعيد .

وقال المدعي العام خلال جلسة أمس، إن الجاني أقدم على ذبح شقيقته قبل زفافها لأنه لم يوافق على خطوبتها.

ووصف المدعي العام الجريمة بأنها "لا تقدم عليها الدواب، وأنها أبشع جريمة عرفتها الإنسانية"، وذلك نظرًا لبشاعة تفاصيلها.

وعن تفاصيل الواقعة وكيف حدثت، قالت النيابة إن الجاني كان يدرس ويعاين محل الجريمة أكثر من مرة وخطط لها، قبل ارتكابها مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت أن الجاني كان يعتقد أنه له الحق في السيطرة على شقيقته وتقييم سلوكها ولكن عندما وقف والده أمامه، قرر أن يرتكب تلك الجريمة البشعة.