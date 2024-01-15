تراند اليوم : بعدما رفض الاعتراف بها 19 عاما .. تفاصيل حسم محكمة في المدينة قضية نسب فتاة سعودية لوالدها

صحيفة الخليج 365: قضت محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، بإثبات نسب فتاة سعودية إلى والدها.إثبات النسب

وألزمت المحكمة والد الفتاة باستكمال استخراج شهادة ميلاد لها وإدراجها في السجل المدني، واستكمال وثائقها النظامية وحصولها على الهوية الوطنية. حسب عكاظ.

دعوى قضائية

وكانت مواطنة أقامت دعوى أمام المحكمة، ذكرت فيها أنها أنجبت من طليقها 3 أبناء ذكور، وفتاة ، واعترف طليقها بأبنائه الذكور، واستخرج لهم أوراقهم الثبوتية ورفض الاعتراف بابنته لمدة 19 عاما.

عقد نكاح

وقدمت الأم عقد نكاحها الرسمي وصك الطلاق وقدمت شهوداً على تعنّت ورفض طليقها الاعتراف بابنته.

وبعد تغيب الأب عن حضور الجلسات صدر أمر المحكمة بإحضاره بالقوة الجبرية.

حكم نهائي

وخلصت المحكمة إلى إثبات نسب الفتاة لوالدها، وصدر صك بذلك واكتسب الحكم القطعية.

وقالت المصادر بحسب الصحيفة تم إكمال الإجراءات النظامية وصدرت لها بطاقة الهوية الوطنية، وجرى تسليمها الهوية وإغلاق ملفها.