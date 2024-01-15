شكرا لقرائتكم القبض على مقيم اعتدى على آخر بسبب موقف مركبة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية المصرية؛ لاعتدائه بالضرب على مقيم آخر.

وذكر الأمن العام عبر منصة إكس، أن دوريات الأمن قبضت على المقيم بعد اعتدائه بالضرب على مقيم آخر يحمل الجنسية المصرية بسبب خلاف بينهما على موقف مركبة، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.