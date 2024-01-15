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القبض على مقيم اعتدى على آخر بسبب موقف مركبة بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية المصرية؛ لاعتدائه بالضرب على مقيم آخر.

وذكر الأمن العام عبر منصة إكس، أن دوريات الأمن قبضت على المقيم بعد اعتدائه بالضرب على مقيم آخر يحمل الجنسية المصرية بسبب خلاف بينهما على موقف مركبة، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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