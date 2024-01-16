"الخريجي" يبحث مع سفير فيتنام سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة دانغ سوان زونغ.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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