تراند اليوم : بالفيديو.. المعلمة غادة الشهري تروي قصة خلاف زميلتها مع زوجها.. وتعلق: تتزوج ليش ما دام خائف من زوجتك الأولى!

صحيفة الخليج 365: روت المعلمة غادة الشهري، قصة خلاف زميلتها مع زوجها بعد إنجاب 5 أطفال.

إنجاب

وقالت الشهري في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق "تيك توك"، إن زميلتها متزوجة من رجل لديه زوجة أخرى وأنجبت منه 5 أطفال.

المبيت

وأكملت أن زوج زميلتها طلب منها أن تتنازل عن المبيت والمصروف كي يعاملها معاملة جيدة، لافتة: الرجل يصرف على زوجته الأولى ولديها خادمة وسيارة ويسمح لها بالسفر.

مصاريف

وتابعت أن زوج زميلتها يصرف على أولادها فقط ولا يعطيها مصاريف بسبب أنها معلمة وتتقاضى راتباً.

الخوف

وأوضحت أن زميلتها حدث لها أمراض نفسية وجسدية، معلقة: تتزوج ليش ما دام خائف من زوجتك الأولى اجلس معها وخليك شجاع الأسد.