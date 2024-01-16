150 ألفاً غرامة.. حكمٌ من "الجزائية" ضدّ 3 مقيمات قمن بإيواء متسلل ومساعدته داخل المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 6:57 صباحاً

أصدرت المحكمة الجزائية حكماً ضدّ ثلاث مقيمات من الجنسية اليمنية؛ قمن بإيواء متسللٍ وتقديم العون والمساعدة له داخل المملكة -مع علمهن بذلك-، ونشر الحكم في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية. وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الجزائية حكماً ضد ثلاث مقيمات من الجنسية اليمنية قمن بإيواء متسلل وتقديم العون والمساعدة له داخل المملكة -مع علمهن بذلك-، وقررت أولاً: إلزام كل واحدة من المدعى عليهن بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال. وقررت المحكمة ثانياً: إلزام كل واحدة من المدعى عليهن مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال لكل منهن؛ لتعذر مصادرة الموقع؛ كونه ملكاً للغير، ونشر ملخص الحكم في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.