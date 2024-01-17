انت الان تتابع جراحة ناجحة بتجمُّع جازان الصحي لاستئصال ورم سرطاني معقّد لطفل بعمر ٨ سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

تمكّن فريق جراحة الأطفال بتجمُّع جازان الصحي من استئصال ورم سرطاني من نوع أوينق ناشئ من الأضلاع ومهاجماً الحجاب الحاجز الأيمن والكبد من الخلف.

وفي التفاصيل، حضر طفل يبلغ من العمر ٨ سنوات لمستشفى الملك فهد المركزي، وكان يعاني ألماً وتورماً بالجهة اليمنى أعلى الكبد؛ وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تبين أنه يعاني ورماً سرطانياً ناشئاً من الأضلع التاسع والعاشر والحادي عشر مهاجماً الحجاب الحاجز والكبد من الخلف.

وعلى الفور تمّ عمل خطة علاجية لـ "تكميش" حجم الورم، بالتعاون مع مركز أورام الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر؛ تمثلت في تقليص حجم الورم باستخدام العلاج الكيماوي والإشعاعي، ومن ثم عمل استئصال جراحي شمل الأضلاع الثلاثة ونصف الحجاب الحاجز واستئصال الجزء الخلفي للكبد شاملاً القطعتين رقمَي ٦ و٧ من الكبد.

كما تمّت إعادة ترميم الحجاب الحاجز باستخدام عضلات البطن والصدر والشبكة الجراحية لبناء حجاب حاجز جديد، وتم إرسال الورم المستأصل لمختبر الأنسجة الذي أكّد كامل الاستئصال للورم ولله الحمد.

وتماثل الطفل للشفاء وخرج من المستشفى بصحة وعافية، وتعامل مع هذه الحالة فريق طبي بقيادة الدكتور سلمان الغزواني؛ وعضوية كل من: الدكتور عبدالرحمن حكمي؛ والدكتور صابرين مقبول، والدكتور عبدالمجيد راجخان.