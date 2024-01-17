شكرا لقرائتكم خبر عن 25 متدربًا يتعرفون على الأمراض المنتقلة من الأسماك إلى الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

25 متدربًا من أنحاء المملكة

م . فهد الحمزي

أبرز أهداف الدورة

مهندس وليد الشويرد

الاهتمام بالمنتجات السمكية كغذاء للإنسان

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلةً بفرعها في المنطقة الشرقية بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بالأحساء، دورة تدريبية عن بعد بعنوان ”الوقاية من الأمراض التي تنتقل من الأسماك للإنسان“.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أن الدورة تستهدف الأخصائيين والباحثين والأخصائيين المساعدين، في مجال الثروة السمكية بإدارات الثروة السمكية المختلفة على مستوى المملكة، وقد بلغ عدد المشاركين فيها 25 متدربًا من مختلف مناطق المملكة.وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من عقد الدورة هو تنمية ورفع كفاءة ومهارات وقدرات المشاركين في المواضيع التالية: المخاطر البيولوجية المختلفة ”الطفيلية، البكتيرية، الفيروسية، السموم الفطرية“ التي قد تحدث نتيجة تلوث الأغذية البحرية، وكذلك المخاطر الكيميائية ”العضوية، غير العضوية“ التي قد تنجم عند تناول منتجات بحرية ملوثة، وأهمية الاشتراطات الفنية والصحية لتداول الأسماك في المراحل المختلفة ”عملية الصيد، النقل، التصنيع، التجميد، التعبئة والتخزين“، وكذلك ما للدور الرقابي من أهمية للحد من المخاطر المختلفة، وما يعتمد عليه الدور الرقابي من ركائز لتحقيق الهدف المرجو منه. وأضاف، أن هذه الدورة تتميز بدروس نظرية مدعمة ببعض الصور التوضيحية والفيديوهات.من جانبه أكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، المهندس وليد الشويرد، على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الداخلية في الوزارة بما يضمن تنفيذ برامج لتطوير الموارد البشرية، وتبادل الخبرات والتعاون في بناء القدرات ورفع كفاءة الأداء بما يحقق تطوير قطاع الثروة السمكية بالمملكة.وأفاد أن أهمية توفير مثل هذه المنتجات السمكية، أن يتم الاهتمام بأن تكون سليمة وصالحة كغذاء للإنسان وخالية من مسببات الأمراض المختلفة سواءً كانت بيولوجية أو كيميائية، ولا يتحقق هذا إلا باعتماد برنامج متكامل يضمن الحد من تلوث المنتجات السمكية بجميع مراحلها ابتداءً من صيدها حتى وصولها إلى المستهلك.وأشار إلى أن هذا الأمر يضمن الجودة للمنتج كما يقلل من الخسائر الاقتصادية والصحية التي قد تحدث، فجميع الأبحاث العلمية تؤكد أن تكرار إصابة الإنسان بالأمراض يخفض من قدرته المناعية، ويخفض من قدرته الإنتاجية، فالعقل السليم في الجسم السليم، والجسم السليم من الغذاء السليم.