الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي وزير خارجية جمهورية البيرو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 7:40 صباحاً

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والعمل المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية البيرو؛ بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية المشتركة. جاء ذلك خلال لقائه، أمس في مدينة دافوس، وزير خارجية جمهورية البيرو خافيير غونزاليس أولاشيا؛ وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024م. واستعرض اللقاءُ العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية البيرو، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية متابعة وتعزيز الروابط بين مجلس التعاون وجمهورية البيرو؛ وذلك على ضوء الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2012، والتي تشكل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

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