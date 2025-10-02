سيف بن زايد يكرم قادة التميز من منتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة

ابوظبي - سيف اليزيد - كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قادة التميز من منتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في ظل دعم قيادتنا الرشيدة لمسيرة التميز والابتكار وريادة الإمارات عالمياً، قمنا بتكريم قادة التميز من منتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، إلى جانب المتميزين الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وكذلك قادة فرق تصفير البيروقراطية الحكومية على مستوى الوزارة، تقديراً لعطائهم وجهودهم في تعزيز ريادة العمل الحكومي».