انت الان تتابع معرض "الفيتور".. يفتتحه ملك إسبانيا وتشارك فيه وكالات سفر سعودية والانطلاق في هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق المعرض الدولي للسياحة "فيتور" 2024 في نسخته الـ44 في إسبانيا يوم الأربعاء 24 يناير 2024 بمشاركة 152 دولة بينها عدة دول عربية.

ويفتتح الملك الإسباني فيليب السادس والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي المعرض الذي يقام على أرض المعارض إيفيما في العاصمة مدريد ويستمر خمسة أيام.

وأكد المنظمون أنه من المتوقع أن يشارك في المعرض 9000 شركة وأكثر من 150 ألف مهني، وأن يزوره أكثر من 100 ألف شخص، فيما توقعت أن تبلغ عائداته المباشرة 430 مليون يورو أو 468 مليون دولار في قطاعات النقل والضيافة والثقافة والترفيه.

وتشارك الإكوادور بصفتها دولة شريكة في هذه النسخة التي تقام على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع، وتشارك فيها دول عربية منها وكالات سفر من كل من: السعودية والإمارات وقطر وعمان والعراق ومصر ولبنان والأردن وفلسطين وسوريا وتونس والمغرب وموريتانيا.

ويقام المعرض الدولي سنوياً لتحفيز القطاع للالتقاء وطرح القضايا الأساسية ذات الأولوية للعام الجديد واستعراض أحدث الوجهات السياحية إلى جانب توفير المناخ المناسب لتعزيز علاقات منظمة السياحة العالمية مع الدول الأعضاء والشركاء وقادة القطاعين العام والخاص.