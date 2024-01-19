تراند اليوم : شاهد: عاملة تبحث عن فأرة تجارب هربت منها داخل مختبر للفيروسات في الصين.. ومكان اختبائها مفاجأة غير متوقعة

ترجمة حصرية: تمكنت فأرة مختبر متسللة في منشأة في الصين من الهروب من أحد الفنيين من خلال التسلق على الجزء الخلفي من بدلة المواد الخطرة الخاصة بها والتشبث بها لمدة عشر دقائق بينما كانت تبحث عنها.

المختبر والقوارض

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من أحد المختبرات في شنغهاي، عاملة المختبر تخرج القوارض من أقفاصها لوزنها عندما يقفز ثلاثة منها ويهربون.

فأرة وقارض

وأوضحت اللقطات، عاملة المختبر تبحث عن الفأرة، وهو مستلقية على الأرض لتنظر تحت الخزانات بينما يتمسك القارض بها ويتدافع على ظهرها دون أن تلاحظها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قناع وبدلة

ويبدو أن عاملة المختبر، التي كانت ترتدي قناعًا وبدلة واقية، لم تتمكن من اكتشاف القارض حتى عندما يتشبث بمقدمتها.

فيروس كورونا

الجدير بالذكر خضعت مرافق اختبار الحيوانات الصينية للتدقيق منذ ظهور الادعاءات لأول مرة حول أن "التسرب المختبري" في ووهان هو السبب الجذري لتفشي فيروس كورونا.