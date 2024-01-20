شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار متوسطة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة، مساء أمس، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظة بني حسن، والمراكز التابعة له، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وذلك على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظة بني حسن، والمراكز التابعة له، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_الباحة - #الحجرة #المخواة ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 19, 2024
للتفاصيل https://t.co/5Uf8JCtxpC #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/f0kFlS1WMQ
المركز الوطني للأرصاديذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريراً عن حالة الطقس الجمعة، تضمن توقعاً بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السُرعة، وشِبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وذلك على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.