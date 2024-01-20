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طقس المملكة.. أمطار متوسطة على منطقة الباحة

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واس- الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة، مساء أمس، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظة بني حسن، والمراكز التابعة له، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

المركز الوطني للأرصاد

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريراً عن حالة الطقس الجمعة، تضمن توقعاً بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السُرعة، وشِبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وذلك على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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