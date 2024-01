شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار متوسطة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة، مساء أمس، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة.وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظة بني حسن، والمراكز التابعة له، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. للتفاصيل — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريراً عن حالة الطقس الجمعة، تضمن توقعاً بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السُرعة، وشِبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وذلك على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.