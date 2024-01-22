تراند اليوم : أول إجراء من وزارة الدفاع العراقية تجاه الضابطين العراقيين اللذين ظهرا في مقطع فيديو أحدهما يصفع الآخر

صحيفة الخليج 365: أكد مصدر أمني عراقي أن الضابطين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المسيء للجيش العراقي، تم الحكم عليهما بالسجن سنة وطردهما من الجيش.

وفي مقطع الفيديو المذكور، يظهر ضابط في الجيش العراقي برتبة "مقدم" يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه بالرتبة ما حدا به بالبكاء.