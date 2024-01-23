انت الان تتابع حجر كبير أنهى دورانها فوق رأسه.. "الشمري" يروي تفاصيل إسقاط راعي غنم لطائرته "الدرون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

روى المواطن إبراهيم بن حمود الشمري، تفاصيل إسقاط راعي أغنام سوداني، لطائرة التصوير الخاصة به جنوب رفحاء، وهي الواقعة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تُكشَف تفاصيلها.

وعن تفاصيل هذه الحادثة، قال الشمري لـ"الخليج 365": كنت أمارس هواية التصوير الجوي في براري قرية "أعيوج لينة" الواقعة جنوبي محافظة رفحاء، وأحاول التقاط المقاطع والصور للفياض الربيعية التي اكتست باللون الأخضر بواسطة طائرة من نوع درون ميني 3.

وأضاف: بينما كانت الطائرة تدور في الجو وتحلق عاليًا بحثًا عن منظر خلاب يستحق الالتقاط؛ لاحظتُ وجود قطيع من الماشية وبرفقتها راعٍ من الجنسية السودانية داخل إحدى الفياض؛ فقررت إمالة الطائرة نحو الراعي بقصد ممازحته ومداعبته.

وأردف: الراعي أصابه الخوف من الدوران المتكرر للطائرة فوق رأسه، وبدأ يسير بخطوات متسارعة باتجاه الماشية، وفي تلك اللحظة فقدت التحكم بالطائرة نظرًا لتجاوزها المسافة المطلوبة، وبقيت معلقة في الجو فانتهز الراعي هذه الفرصة ورماها بحجر كبير فأسقطها أرضًا.

وتابع: عند سقوط الطائرة بين الأحجار توجهت إلى راعي الأغنام وأخبرته بأن مطاردتي له كانت من باب المزاح، فاعتذرت له وقَبِل العذر برحابة صدر؛ بل كان خفيف الظل لطيفًا، وتبادل معي الضحكات والنكات جراء هذا الموقف الطريف.