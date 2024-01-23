بعد وفاة طالبَيْن.. أهالي "الريان" يطالبون بإعادة النظر في نقل "المتوسطة" إلى قرية بعيدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 8:35 مساءً

طالب أهالي الريان بمنطقة جازان بإعادة النظر في قرار نقل مدرسة الريان المتوسطة إلى قرية خبت سعيد، على الرغم من أن المدرسة أصبح عدد طلابها قليلاً للغاية مقارنة بعدد طلاب متوسطة الريان التي نُقلت بسبب تقرير أفاد بأنها غير صالحة، وعلى الرغم من أن مبناها حديث مقارنة بمدارس أخرى. وقال الأهالي إن طلاب الريان والقرى المجاورة يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي طلاب "خبت سعيد"، وأصبحوا مجبرين جميعهم على عبور الطريق الذي وصفوه بالخطير بين الريان وخبت سعيد نظرًا لكثرة الحوادث على الطريق الفرعي والمزدوج. ولقي شابان أمس الأول مصرعهما إثر حادث مروري خلال عودتهما من المدرسة التي نُقلا إليها، فيما جدد الأهالي مناشدتهم لإعادة النظر في القرار.

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